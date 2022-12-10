央行總裁楊金龍12日將赴立法院財委員會報告，主要是說明2023年繳交國庫官息紅利預算案，央行在書面報告上指出，2023年繳庫預算為1,800億元，較2022年繳庫預算略為成長。

根據書面報告內容指出，央行112年度各項業務計畫中包括存放銀行業預算營運量為1兆5,177億元，較上年度預算數增加1,701億元，增加率為12.62％，主要係預計外幣存放銀行業增加所致；銀行業融通部分112年度預算營運量為2,439億元，較上年度預算數減少1,360 億元，減少率為35.80％，係預計銀行業放款融通減少所致。

投資方面，央行112年度預算證券投資及信託投資營運量為14兆8,030億元，較上年度預算數增加9,680億元，增加率為7％。發行券幣112年度預算營運量為3兆3,729億元，將視實際情況決定發行。

另外書面報告中也明列各項支出，而營業總收入與營業總支出軋抵後，112年度預算盈餘為1,596億7,866 萬元。除提存法定等公積319億5,370萬元外，餘數連同以前年度累積盈餘52億元共計1,800億2,496萬元，將繳交國庫官息紅利。