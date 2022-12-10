連鎖生活百貨商店《寶雅》的商品眾多，深受許多消費者喜愛。日前一名女網友逛寶雅時，意外發現一款特殊產品，通常只會在牙醫診所出現，讓她興奮地拍下照片和大家分享，貼文一出，隨即引發熱烈討論，有網友驚呼：「這超好用！拿來清理牙齒很方便」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前在逛寶雅時，意外在貨架上發現居然有販售「牙科三合一器械包」，讓她覺得好詫異，直說：「看到覺得超酷的，不是牙醫診所才有嗎？」

女網友發現寶雅販售「牙科三合一器械包」，直說覺得「超酷的」。（圖／Dcard女網友授權使用）

貼文曝光後，引來不少網友回應，「我家有一隻，檢查自己牙齒狀況，方便好用」、「欸！這超好用，國小健康檢查拿到我留到現在」、「我因為後排齒縫較大，都會用這個來看有沒有菜渣，清理時會比較方便」、「每次都會在洗牙前後用鏡子一直看，覺得很療癒」、「拿來照牙齒超方便的」、「國小時學校看牙醫有送過一次，一直在找這個」。

不過也有一名牙助表示，曾遇過有患者擔心診所消毒不確實，長期自備牙科三合一器械包給醫師使用，但事實上，診所的器械在使用過後一定會嚴格地仔細消毒，反觀這名患者，「永遠都在用他帶來的同一副器械」，是否有確實清潔不得而知。