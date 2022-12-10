MAZDA3白車在路上超過一輛Uber後，Uber內3名乘客竟暴怒在路中下車，趁等紅燈時直接上前圍毆駕駛，動手的陳男甚至把駕駛壓進車內，出腳猛踹。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

台中中清路今（10）早發生一輛MAZDA3白車在路上超過一輛Uber後，Uber內3名乘客疑似酒醉，竟暴怒在路中下車，趁等紅燈時直接上前圍毆MAZDA3駕駛，動手的陳男甚至把駕駛壓進車內，出腳猛踹、出拳暴打，囂張畫面全被拍下；警方依據車牌已經3人逮捕歸案，將依法送辦。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，當時白色轎車在路上從快車道超車，接著在停等紅燈時遭後車陳姓男子下車拍打車窗，陳男先是揮拳朝駕駛猛打，將對方打進駕駛座後，甚至壓制對方，再出腳猛踹，陳男之後還坐進車內不斷出拳，後方跟著2名同夥全程把風，陳男打完人還關上車門，3人最後大搖大擺地離去。

MAZDA3白車在路上超過一輛Uber後，Uber內3名乘客竟暴怒在路中下車，趁等紅燈時直接上前圍毆駕駛，動手的陳男甚至把駕駛壓進車內，出腳猛踹。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

警方表示，台中市中清路今（10）上午發生一起街頭暴力事故，一輛白色自小客車停等紅綠燈時，一名男子上前拍打車窗，接著就直接打開駕駛座車門，對著駕駛一陣拳打腳踢，隨後又有兩名男子走近，站在一旁看著同夥行兇，打完後三人才心滿意足的離開，整個過程都被行車紀錄器拍下，網友怒批簡直無法無天。

警方後根據車牌號碼找到涉嫌暴力打人的陳姓男子（32歲），偵訊後依法移法辦，另外兩名同夥也將陸續傳喚到案，說明，警方強調，絕不容許再有街頭暴力事件發生，一定會全力查辦。