南韓總統尹錫悅伉儷6日在青瓦台與越南國家主席阮春福進行茶敘，照片曝光後卻遭在野黨官員痛批「二郎腿外交」相當難看，號稱最美第一夫人的金建熙竟穿得像在自家客廳。不過執政黨隨後用1張照片還原真相並打臉。
綜合韓聯社、《朝鮮日報》報導，6日下午韓、越兩國元首聚集昔日的韓國總統府青瓦台，在內部主要建築之一「常春齋」（Sangchunjae）進行茶敘，隔天，臉書上出現一張尹錫悅與妻子金建熙坐在同側，對面是越南國家主席阮春福，三人邊喝著茶、邊交談的畫面。不過有眼尖的網友發現，向來穿著體面、舉止端莊的金建熙竟在正式外交場合穿著拖鞋、還翹著二郎腿，只見她一襲黑白相間長裙搭配雪白色西裝外套，卻因腳下那雙鞋令人出戲，遭人痛批「穿拖鞋進青瓦台?非常無禮…」
然而，執政黨議員隨即跳出來反駁不實傳聞，就連坐在一旁的總統，甚至阮春福也穿著拖鞋，因為常春齋本來入室就該換掉鞋子。更強調，民主黨對第一夫人「勾勾纏」。
此外，南韓總統辦公室也發布當天照片解釋，翹腳的行為在外交活動上並非不尊重，回顧5月，韓美元首在龍山總統府會晤，拜登也自然翹腳；2006年9月，時任韓美總統盧武鉉及老布希在白宮舉行雙邊會議時，兩人坐姿同樣也是翹著腳。
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