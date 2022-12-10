蔡英文總統今接見「日本自民黨政調會長萩生田光一眾議員」時表示，總統強調，臺灣將持續積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以及相關區域經貿合作機制。希望日本政府、國會及各界能持續給予支持。

日本自民黨黨眾議員萩生田光一致詞說，前首相安倍原本預定於今年9月訪臺，安倍生前曾表示，一定要到李登輝前總統墓前表示哀悼。很遺憾他無法實踐這個夢想，因此，他11日將代替安倍前首相到李前總統墓前，表達哀悼之意。

蔡總統致詞時指出，「台日關係永續論壇」即將於明日登場，她非常歡迎萩生田光一會長率團來臺參加。這是睽違19年，再次有自民黨政務調查會會長訪問臺灣，格外具有意義。

總統指出，除了今天的會面，她也非常期待會長明天在論壇的演說，相信這些交換意見的過程，都能促進臺日的交流和情誼。

總統表示，萩生田會長跟安倍前首相一樣，都是臺灣的好朋友。

對於安倍前首相的離世，感到非常難過不捨，也派遣代表團出席國葬儀式。她要再次感謝日方的安排及協助，相信在萩生田會長的支持下，安倍前首相的臺日友好信念，一定能延續下去。

總統提及，月初「日本台灣交流協會」剛慶祝成立50週年，幾天前，台灣也跟美國、澳洲及日本共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）」的聯合委員會。明年，GCTF的研討會將針對疫情、人道救援及災難應變等議題，持續加強合作。

總統說，這幾年來，臺日夥伴關係越來越緊密，日本政府也在許多重要國際場域，強調臺海和平穩定的重要性，並呼籲國際社會重視臺海安全議題。她要特別感謝日本對臺灣的重視與支持。未來，臺灣會持續跟日本在安全等各領域深化合作關係，一起促進印太區域的自由開放及穩定。

總統說，她還記得2015年跟萩生田會長見面時，當時訪團很關心日本食品管制的議題。今年2月，臺灣已經宣布放寬福島等五縣食品管制措施。這不僅是臺日交流的新進展，也展現臺灣願意接受國際標準及解決貿易問題的決心。

萩生田光一致詞時表示，臺灣對日本而言，是共享自由、民主、法治等普世價值相當重要的夥伴，兩國人員互訪非常頻繁，也時常相互合作。

他說，此次是他睽違4年，再度有機會到臺灣訪問，也是自民黨政調會睽違19年再度訪臺。今年又恰逢「日本台灣交流協會」及「臺灣日本關係協會」成立50週年，他能在這個時機到臺灣訪問，也備感榮幸。

萩生田光一提到，7月時，安倍前首相被襲擊而不幸身亡，賴清德副總統親自參加安倍前首相家祭，王金平前立法院長等人士，也親臨國葬儀式弔唁。此外，還有許多臺灣僑民也到國葬儀式周遭，和安倍前首相做最後的告別。對於這樣的盛情，他要再度代表日本，對臺灣表達感謝之意。

萩生田光一眾表示，11日登場的「台日關係永續論壇」剛好是臺日新的模式50周年，彼此已經建立相當深厚的信賴及友誼關係。回顧過去50年、邁向下一個50年的關係發展，可說是跨出非常重要的第一步，他也秉持這樣的信念，這次特地到臺灣訪問。

萩生田光一說，他期盼此次會談是有意義的，也期盼臺日關係在未來的50年的發展，能夠更上層樓，跨出非常重要的一步。