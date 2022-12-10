新北市三重區昨(9)日發生一起女兒伴母屍約3個月的社會悲歌，一家人的艱辛背景連偵辦警方都不捨；新北市社會局表示，案家雖然戶籍在台中，但住在三重某大樓的租賃套房內，社會局獲悉後立即會同三重警方、區公所、福隆里辦公處展開關懷慰問，今天下午便初步將各界捐贈的善款17萬5000元交由女兒生父，後續喪葬事宜、就醫及心理諮商等，市府會全力協助。

由於案家夫婦分居多時，婦人的先生又有罹病，加上女兒身心狀況不佳，三重分局員警主動捐輸，三重分局長陳永昌率先捐贈2萬元，三重調解會主席林志忠捐5萬元，三重區長陳奇正代表市府致贈3萬元慰問金，合計17萬5千元，交由案家先生，後續三重社福中心也將持續關懷服務。

社會局長張錦麗表示，在案發後市府相關單位立即啟動網絡關懷，新北市長侯友宜也關心本案，指示要盡全力協助；由於案家戶籍在台中，區公所初步追查到案家曾在2020年申請中央擴大急難紓困，其餘未向外求援。

社會局指出，三重社福中心主任劉彥伯在與警方、公所社會人文課、福隆里長曾嘉斌和大樓管理人員等會合聯繫後，取得案家生活背景及經濟狀況。