專業評審、民眾票選兩項成績各占一半，選出烤豬王。（原民局提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣原民局舉辦「原之驛、夢之境」原住民嘉年華，10日、11日在草屯鎮南開科技大學登場，其中10組通認證職人參加競賽角逐烤豬王，除了專業評審，還有300名民眾以盲測品嚐方式票選，特等獎的烤豬王可獲2萬6千元獎金。原民局長史強說，未來名間鄉豬樂園將設置原鄉驛站，行銷手工藝、烤豬、遊程等產業。

嘉年華活動共6大主題攤位，包括原民工藝、原民烤大豬、原鄉特色料理、原民文化傳承、原民生活技能體驗及友善共融遊戲等，其中烤大豬這是原鄉歷史悠久的產業，每逢中秋節每一名業烤豬數量可觀，不僅穩定家庭經濟，更改善生活品質，有鑑於此原民局辦理職人認證，教導職人食品衛生安全，再舉辦職人烤大豬活動。

評審王貴正表示，他們將依據選手烤出的味道、熟度是否一致，溫度的掌控、調味都很重要，今年還邀請300名民眾品嚐烤豬肉進行盲測，專業評審、民眾票選兩項成績各占一半，特等獎、烤豬王可獲2萬6千元獎金。

史強表示，兩天的精彩多元活動，除了飛鼠市集、烤大豬競賽，10日晚會有知名樂團《告五人》等藝人演出，熱鬧沸騰，11日舉辦溫馨親子野餐趣及精彩表演，上午11時發放預購的野餐組合，限量200組(野餐袋、野餐墊、4人份烤豬肉沙拉派對拼盤、互新三酸醋飲等)在優閒的南開科技大學校園中度過假日美好時光。

史強預告，今年在南開科大試辦原住民族嘉年華，待名間鄉豬樂園設置的原鄉驛站明年7月完工後，行銷活動將移師原鄉驛站，該驛站將結合手工藝、體驗、運動、休閒、物流平台等多功能運用，盼行銷原鄉產業並提升原民收益。