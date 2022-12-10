中國大陸禁台灣酒類產品進口，財政部國庫署調查，目前酒品類輸入到中國大陸有34家，其中22家已經註冊取得編號。

其中有15家是已經補件，根據財政部了解，補件理由包含產地來源、原料來源是否來自日本核災地區等。不過8家結果出爐，仍無法取得合格的編號，出口到中國大陸確定受阻。

8家業者分別為金門酒廠、金車、台灣菸酒、台虎精釀、舜堂萊嘉、傳奇酒業、緻品酒業和雲山酒廠另外還有12家是新申請註冊當中，還在等中國大陸審查。

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