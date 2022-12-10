中國大陸禁台灣酒類產品進口，財政部國庫署調查，目前酒品類輸入到中國大陸有34家，其中22家已經註冊取得編號。
其中有15家是已經補件，根據財政部了解，補件理由包含產地來源、原料來源是否來自日本核災地區等。不過8家結果出爐，仍無法取得合格的編號，出口到中國大陸確定受阻。
8家業者分別為金門酒廠、金車、台灣菸酒、台虎精釀、舜堂萊嘉、傳奇酒業、緻品酒業和雲山酒廠另外還有12家是新申請註冊當中，還在等中國大陸審查。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
中國大陸禁台灣酒類產品進口，財政部國庫署調查，目前酒品類輸入到中國大陸有34家，其中22家已經註冊取得編號。
其中有15家是已經補件，根據財政部了解，補件理由包含產地來源、原料來源是否來自日本核災地區等。不過8家結果出爐，仍無法取得合格的編號，出口到中國大陸確定受阻。
8家業者分別為金門酒廠、金車、台灣菸酒、台虎精釀、舜堂萊嘉、傳奇酒業、緻品酒業和雲山酒廠另外還有12家是新申請註冊當中，還在等中國大陸審查。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。