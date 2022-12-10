桃園璞園領航猿10日在桃園巨蛋主場進行開幕首戰，全員輪番上陣，上半場更是火力全開取得29分的大幅領先，最終以102比79擊退新竹街口攻城獅收下2連勝，領航猿總教練卡米諾斯認為，「無論先發或替補都能有所發揮，打出一場團隊的好球。」

今日比賽領航猿開局即領先對手，並於第二節海灌32分展現進攻火力，於防守上單節更只讓對手得到12分，帶著領先優勢進入下半場，整體攻守皆有發揮之下，順利拿下勝利。

新秀白曜誠於本場貢獻12分，並有6助攻好表現，賽後受訪時接受隊友礦泉水「淋浴」慶祝，他說：「感謝教練給予的機會，學長們也鼓勵我放開來打。」提及近期白曜誠每場的表現，總教練卡米諾斯肯定他的進步，也對小白寄與厚望「相信他將成為很不錯的球員」。

領航猿主場首戰，桃園市長鄭文燦也特地到場支持，擔任開球嘉賓，並期許疫情落幕後，大家能多進場體驗最美好的籃球賽事，「祝福領航猿球星打出場場好球。」璞園建築團隊旗下籃球隊與桃園市府合作也已邁入第7年，賽前由璞園建築團隊董事長李忠恕，送上「市長專屬領航猿球場紀念地板」紀念品，感謝鄭文燦市長任內對於籃球的支持。

賽前正式首映的領航猿年度形象影片，由國際品牌及車廠指定導演高爾賢全程策劃，本身為師大體育國手的高爾賢，因傷退役而拿起相機創立阿爾特娛樂，開始以影像紀錄生活，他一直以來都希望能以速度、運動，將自己看到、聽到的感動呈現給大眾，影片中紀錄球員備戰的訓練過程，搭配實戰畫面以及對球員們的激情吶喊，影片首播震撼全場，高爾賢表示，「很榮幸能與『學長們』共創今年的形象片，期待與領航猿一同起飛。」

賽後也舉行Pilots Crew簽名會，10名機組人員全數到齊，座位區也特別新增「Pilots Crew互動應援區」，與Pilots Crew最近距離的互動就在桃園巨蛋主場，接下來至12月底每個周末都有主場賽事，歡迎橙客持續進場，與我們一同捍衛領空。