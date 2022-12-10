台南曾文、烏山頭水庫目前只剩2億噸蓄水，不夠供灌嘉南灌區農業用水，嘉南明年一期作1.9萬公頃停灌休耕。「竟連3年一期都遇到缺水休耕！」雖然政府給予休耕補貼，但對一些承租農地的大專業農，得跟地主對半分這些補助，收入減少下，不禁哀嘆連連；此外，糧商及農會還得到外縣市買米，多了一筆龐大的運費成本需負擔。

南部降雨更為減少，台南地區水情燈號轉為減壓供水的黃燈、嘉義地區水情燈號則是轉水情提醒的綠燈，主要供應嘉南稻作水源的曾文及烏山頭水庫蓄水量，已低於可供農業用水的蓄水量，嘉南地區明年一期作被迫停灌休耕，農民若配合轉作綠肥，每公頃的獎勵金從8萬5000元提高到9萬6000元。

但是，實耕者即便想領獎勵金，若與地主僅有口頭契約、沒有書面契約，雙方就得協調獎勵金分配；台南後壁有大專業農說，獎勵金不太可能自己全拿，得給分一些給地主，有的是對半分，「重點還是看地主願意分多少」，畢竟獎勵金是進地主口袋。

不僅農民收入減少，周邊產業損失也很大，擁有自營米品牌「蘭麗米」的後壁區農會，總幹事林怡歆說，休耕對農會困擾很大，他們所生產的自營米，就給跟外縣市農會進貨，不利品牌建立，而且在品質控管上，因為不是與在地農民合作，並不了解外縣市農民耕作模式，現在只能找信賴的農會買米。

出產「無米樂」品牌的芳榮米廠執行長黃麗琴表示，明年嘉南一期休耕，使他們必須遠到雲林、彰化、台中等地買米，得多負擔一筆龐大的運費成本，令人頭疼。