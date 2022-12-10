企排18年本周末主場周來到鳳山體育館舉行，10日高雄台電主場迎戰台北鯨華，鯨華來勢洶洶，發揮韌性多次阻擋成功台電的攻勢，加上Bia、甘可慧、林書荷與「小黑」吳芳妤攻勢不斷，最後以25比21、23、20直落三橫掃台電，除摘5連勝，目前更以6勝2敗繼續獨居女子組龍頭地位。

首局初期鯨華火力全開，吳芳妤、甘可慧與林書荷三人聯手攻擊，幫助球隊取得領先，但台電胡曉佩與黃芯瑜緊追不捨，多次攻擊得手，將戰局扳成12比12平手。此時小黑連續的攻擊，加上台電屢攻不下，鯨華瞬間拉開差距，高雄台電一路追趕，靠著陳姿雅與胡曉佩的一攻一守，終於追平比數，但鯨華展現韌性，把握成功救球後的攻擊機會奪下首局。

進入第二局，台電隊長李諭試圖率隊全力反撲，但鯨華總有辦法接起台電的攻擊，加上Bia與小黑強勁的攻擊，帶領鯨華取得3分領先。此時台電加強前排的防守，加上陳姿雅、黃芯瑜以及李諭三人接棒攻擊得手，雙方戰成平手，兩隊開始進入拉鋸。此時台電李姿瑩與陳姿雅挺身而出，幫助球隊取得3分領先，鯨華喊出暫停。暫停回來，鯨華Gabi展現全能身手，攻守兩端的好表現幫助鯨華追平比數，雙方再次進入拉鋸，最終鯨華靠著甘可慧的吊球得分，搶下第二局。

第三局鯨華Bia扮演領頭羊，一攻一守的帶動下，幫助球隊迅速取得領先，加上Gabi、林書荷的「補刀」，鯨華取得5分領先，迫使台電喊出暫停。暫停回來台電仍找不到進攻點，鯨華一度取得6分領先，但台電黃瀞萱與黃芯瑜及時回神，將差距縮小至1分，所幸鯨華即使回穩，最終靠著林書荷在四號位的攻擊得手，收下本場比賽勝利。