阿根廷歷經千辛萬苦拿下前進4強的資格，不過陣中絕對主力梅西（Lionel Messi）卻相當不開心，賽後訪問對著荷蘭總教練范豪爾（Louis van Gaal）及前鋒韋格霍斯特（Wout Weghorst）嗆聲，甚至大力批評本場的裁判沒有資格繼續執法，對於梅西來說是相當罕見的一次動怒，這讓英國主持人摩根（Piers Morgan）替好友C.羅納多（Cristiano Ronaldo）打抱不平。

摩根在推特上發出3張梅西發怒的照片，寫下「梅西開口飆罵裁判、對手教練及球員，如果是C羅這麼做的話，他會得到媒體更多的關注」，暗指主角若換作是C羅，嗜血的媒體將會大作文章，將這位葡萄牙球星打成落水狗，而能惹得平時溫文儒雅的梅西那麼生氣，那一定就是對手的問題，

So yesterday, Lionel Messi abused the referee, abused the rival coach and abused one of his opponents.

Methinks if Ronaldo did that, it would get a tad more media attention…. pic.twitter.com/45O3RFpCa7 — Piers Morgan (@piersmorgan) December 10, 2022

先前C羅作客談話性節目，訴說自己遭到曼聯背叛，球團高層逼迫他離開球隊，而當時的主持人便是摩根，C羅在鬧出「上帝之髮」的烏龍時，也是第一時間傳訊息給摩根，2人交情相當深厚。

身為當今足壇前兩位巨星，2人性格可說是天差地遠，梅西鮮少有負面新聞，個性也相對低調，而過往C羅的言論一直是充滿爭議的，時間一久難免會對球迷的心裡產生不好的印象。