國安局長陳明通被爆在台大國發所任教時，年均可指導10個學生，在他指導的學生中，疑似還有20人過度引述台大胡佛東亞民主研究中心研究成果，形同「一魚20吃」。前民進黨立委郭正亮認為，1年能夠指導5個學生，可說非常累了，所以他「難以想像」。

郭正亮9日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，因為他做不到，所以難以想像。1年能夠指導5個學生，已經非常累了。

郭正亮接著指出，國家發展研究所的前身是三民主義研究所，三民主義研究所期間，是偏向訓練藍的學生。不過，改成國家發展研究所之後，就開始變成綠的民代來修學位。國發所是一以貫之，有歷史以來都是這樣，所以教授之間也養成一種默契，也就是我來口試你的學生，我也不好意思把你刷掉。未來你來口試我的學生，你也會幫我忙，就是互相幫忙。

郭正亮認為，沒有人把這個所的學位看得很重要，因為真的要求學的人，一定是念正規的系，比如政治系、經濟系、法律系，怎會去念三民主義研究所，他們就是要一個碩士而已，所以日積月累下來的互相包容、縱容，就成為一種陋習。