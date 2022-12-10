高雄一對南非籍夫妻，妻子小芳（化名）今年2月某日向丈夫坦承前一晚與他人酒後發生關係，丈夫暴怒拿皮帶勒她，將她拖去廁所毆打，她一度昏迷，醒來後再遭丈夫威脅「讓你死」，丈夫之後拿USB線勒她；不過小芳後來在法庭上求情，稱當時丈夫曾恢復理智，才沒有用全力勒她，法官最後依傷害罪判刑6月。

據判決書指出，該對夫妻均為南非籍，小芳今年2月5日早上8點在高雄住家向丈夫坦承前一晚與另名男性友人酒後發生性行為，丈夫一時氣憤之下，先是徒手毆打小芳並將她推撞地板，再拿皮帶勒她頸部，恫稱「要讓你死」，小芳昏迷後又醒來，再度遭丈夫勒頸，後來又遭電動刮鬍刀削掉左右耳鬢上的頭髮。

丈夫後來再度恫稱要殺掉小芳，把她帶到廁所後，改持USB電源線纏勒她的頸部數秒才鬆開，並囑咐她單獨留在房間內及將房間上鎖，小芳後來臉部血腫、頸部擦傷、右肩擦傷、右手瘀傷及擦傷等傷，報警後全案曝光；不過小芳在法庭上替丈夫求情，她稱丈夫是情緒失控，但在她即將窒息時，丈夫曾突然醒悟，要她躲進房間。

小芳說丈夫很強壯，常到健身房練舉重，1次可舉150至175公斤，認為丈夫當下以皮帶等勒她時沒有用全部力量，2次都是丈夫自行鬆手；法官也認為男子下手的力道尚不到致命程度與殺人故意，事後坦承犯行，法官認定男子受到刺激才失控加害，對女子造成極度恐懼，依傷害罪處有期徒刑6月，可易科罰金。