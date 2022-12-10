黃敏惠拚連任，與侯友宜高呼凍蒜。（廖素慧攝）

新當選基隆市長的謝國樑也力推黃敏惠施政非常優秀。（廖素慧攝）

雲林縣長張麗善說，黃敏惠市長遵守財政紀律。（廖素慧攝）

九合一大選僅剩嘉義市長選舉打延長賽，距投票只剩8天，尋求連任的嘉義市長候選人黃敏惠今晚辦造勢晚會，成功連任的新北市長侯友宜率先站台，推薦黃敏惠是全國第1名第1名市長，她執政13年，繼續力拚執政，就是熱愛嘉義，從年輕拚到現在，與這塊土地緊緊黏結在一起。

侯友宜說，黃敏惠施政成績有目共睹，是全國第1名市長，他嘉義高中畢業後到北部打拚40 年，黃敏惠從北部返嘉為鄉親拚好生活，替旅外嘉義人照顧在嘉的長輩，讓外地遊子沒有後顧之憂。

侯友宜最後再三為黃敏惠催票，呼籲旅外嘉義人12月18日回嘉投票，讓勇媽繼續執政，為大家顧好「嘉」。

新當選基隆市長的謝國樑也力推黃敏惠施政非常優秀，請大家投票支持。

雲林縣長張麗善說，黃敏惠市長遵守財政紀律，嘉義市是完全沒有負債縣市，讓每位市民都有2000元消費金，讓大家都羨慕，而且嘉義市與雲林縣在農漁產品行銷上合作，已有區域治理的作法，黃敏惠市長施政優化，呼籲18日要投票支持。

楊文科說，11月26正常選沒問題，執政的綠營卻要延長嘉義市長選舉，黃敏惠是優秀的市長，希望用選票支持她繼續執政。

這場造勢活動在中正公園舉行，擠滿人潮，全場狂呼「凍蒜」，黃色旗子及汽球滿場飄揚，聲勢高昂。