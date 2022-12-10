外傳蘋果公司現在有計畫的要把生產線搬出中國，但據美國《有線電視新聞網》（CNN）判斷，該公司短期內是離不開中國的，即便積極行動，也要到2025年後才能把大部份的手機產線轉移到其他國家。該報導也提到蘋果在中國的銷售額占比高達2成，短期也內無法承受被中國市場拋棄的後果。

報導指出，蘋果公司多年來都依靠中國巨大的製造能量產出iPhone、iPad和其它產品，但要減少對中國的嚴重依賴，明顯還需要數年的時間。康奈爾大學教授弗里德曼（Eli Friedman） 分析，蘋果公司將中國當成 iPhone 組裝的核心，儘管現在說希望將產線移出去，但一定不會和中國脫鉤。

CNN也強調，蘋果產線無法搬離中國的另外一個關鍵因素，就是其他國家無法複製這種生產方式，中國有大規模的世界級基礎設施，以及大量的工程師和低廉的勞力成本，同時還有可容納數十萬工人的工廠城市以及生產所需的大片土地。印度、美國、越南或許能做到其中一點，但都無法提供蘋果需要的所有資源。

報導裡面還提到，蘋果不願意和中國搞壞關係還有另一層原因，那就是中國對蘋果來說是巨大市場，從財報可以發現，今年9到12月之間，他們在整個大中華市場銷售額高達740 億美元，全年全球銷售額占比高達20%。總體來說，該公司的生產鏈目前沒辦法離開中國，且也沒辦法承受被中國市場拋棄的下場。