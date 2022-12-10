海天為幕、沙灘為舞台，落山風藝術季「風詠柴城錄」10日實景演出震撼人心。（謝佳潾攝）

海天為幕、沙灘為舞台，落山風藝術季「風詠柴城錄」10日實景演出震撼人心。（謝佳潾攝）

海天為幕、沙灘為舞台，落山風藝術季「風詠柴城錄」10日實景演出震撼人心。（謝佳潾攝）

海天為幕、沙灘為舞台，落山風藝術季「風詠柴城錄」10日實景演出震撼人心。（謝佳潾攝）

海天為幕、沙灘為舞台，落山風藝術季「風詠柴城錄」10日實景演出震撼人心。（謝佳潾攝）

海天為幕、沙灘為舞台，落山風藝術季「風詠柴城錄」10日實景演出震撼人心。（謝佳潾攝）

海天為幕、沙灘為舞台，落山風藝術季《風詠柴城錄》10日晚間實景演出，震撼人心，透過當代舞蹈、特技馬戲、歌謠等，聯合演繹出恆春半島400年來的族群人文印記，雖無華麗的道具與聲光特效，但卻緊緊吸住遊客目光。

屏東縣長潘孟安指出，《風詠柴城錄》是由前太陽馬戲團主角舞者國際表演藝術家張逸軍所領軍創造的海口港新篇章，柴城是車城的古名，這齣舞劇講述恆春半島400年來在原民、閩南、客家不同世代的相互融合與包容下，創造了豐富的人文歷史，並在強勁的落山風下，形成獨特的人文樣貌。

潘孟安表示，《風詠柴城錄》雖無華麗的道具與聲光特效，但集結金曲獎最佳客語演唱獎得主謝宇威、日本、海地、西班牙等表演者，以及在地200多位長者與學童參加，堪稱陣容浩大，且是名符其實的國際與在地連結。

受到地方熱情響應，著名的車城福安宮也共襄盛舉，不僅在演出前出動土地公進駐現場坐鎮，演出一開台土地公還搭乘船隊在海上遶境祈福，船隊大旗迎風招揚浩蕩入港，帶著演員群從海上登陸演出，為活動揭開序幕並掀起首波高潮。

而整場演出在傍晚天色最美時分登場，從將黑未黑演至入夜燈光亮起，現場觀眾大受震撼，演出結束後人潮還遲遲不肯散場。

縣府表示，2023年元旦還會有一場火舞秀在海口港，有特技火舞加上音樂、舞蹈、高空特技，將是不同於「風詠柴城錄」的震撼，帶領大家迎接新的一年開始。