經過一整天的激烈比賽，選出各組別的特優與優等獎，合計共17位同學獲獎。(圖／金門縣教育處提供)

為提振地方音樂發展風氣，發掘優秀獨唱人才，並期藉由藝術競技平台、交流，以提昇地方文化藝術水準，金門縣教育處於今(10)日特別在金門高中大禮堂，舉辦2022年中小學生獨唱比賽，計有地區64位績優小歌手代表各校參與角逐各組優勝，經過一整天的切磋，最後共17人脫穎而出獲獎。

比賽由金門縣教育處邀請國內大專院校歌唱音樂專家擔任專業評審，選出各組別的特優與優等獎，經過一整天的激烈比賽，合計共17位同學獲獎，各組別獲獎名單如下：

(一)國小中低年級組：

特優獎：中正國小張筱彤

特優獎：卓環國小林宸羽

優等獎：柏村國小潘均瀓

優等獎：金沙國小楊書淵

優等獎：金鼎國小翁亦辰

(二)國小高年級組：

特優獎：金沙國小柯品瑄

特優獎：賢庵國小邵禹翔

優等獎：卓環國小曾熙

優等獎：中正國小郭宇紘

優等獎：古城國小歐陽至恩

(三)國中組：

特優獎：金城國中黃畇溱

特優獎：金湖國中盧柔蒨

優等獎：金湖國中黃以樂

優等獎：烈嶼國中林文彬

優等獎：金沙國中蕭翊鈞

(四)高中組：

特優獎：金門高中陳俊廷

特優獎：金門高中張凱晴

金門縣教育處表示，所有參賽者之比賽影片及評審評語，將另外經由參賽學校轉交給參賽選手，供做未來精進演唱技巧的參考，也希望所有選手能精益求精，日後代表地區爭奪更好的成績，為金門爭光。