台北市「2022出口音樂節」今天下午在心中山線形公園爵士廣場登場，晚間台北市長柯文哲及夫人陳佩琪共同出席點燈儀式，啟動光雕。柯文哲致詞時表示，城市進步需要點滴累積，5年前該地還是黑黑暗暗的，後來委託誠品經營中山到雙連的地下街，再打造中山到雙連的線形公園，完成後店家就慢慢擴充，現在已變成重要的文創基地之一。

柯文哲說，有了成功經驗後，就開始擴充雙連站到民權西路站，未來會慢慢到圓山站，其實計畫都已經寫好，希望未來政府可以一步步去實現，將來從北車到中山站、甚至到關渡，都是一站一站做，「市政一棒是接一棒」。

柯文哲表示，中山到雙連也是花了4至5年的時間，每個地方有自己的特色，要做到漂亮需要時間，希望大家繼續加油；他也和現場觀眾進行有獎徵答活動，提問時妙語如珠，特殊的幽默感也引起現場民眾笑聲連連。

另外，即日起至明年1月2日每周五、六、日的14時至21時，市府也在心中山線形公園打造「奇幻冬季耶誕市集」，集結眾多歐風異國美食、甜點、耶誕文創商品攤位，搭配今年以北歐童話主題打造的捷運光聚落，以地板水紋燈營造波光粼粼氛圍，樹間投射星空燈呈現星空點點，創造童話般的視覺畫面，也呈現濃濃歐洲氛圍。