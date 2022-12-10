今年大選爆發出多起學術爭議，其中前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦的台大碩論先後遭認定為抄襲，撤銷碩士學位，兩人指導教授皆為國安局長陳明通，引起監察院重視。對此台大校長管中閔在昨(9日)的卸任前演講上也感嘆，教授直接給學生論文題目有如「瓶插」，遲早會枯萎。

管中閔將在明年1月8日卸任台大校長一職，屆時將由10月初遴選出的工學院院長陳文章接任，管9日在台大校內進行「人生可以有不同的選擇」的卸任前演講，並分享自身曾走上「歪路」，到後來立志向上的經歷來勉勵學生。

對於近幾個月來，多名政治人物出現論文抄襲爭議，甚至學位資格遭撤銷，管中閔也提到，自己剛回台灣任教，當時學界風氣是「需paper孔亟」，教授直接給學生論文題目，學生跟教授一起掛名，發表後馬上能畢業，教授履歷上論文還能+1。

管中閔感嘆，這種方法最容易，但就像把花插在花瓶中的「瓶插」，到後來只會枯萎，學生沒有阻礙地發表論文，但畢業後，仍不知如何從文獻中找題目。自己則是習慣培養學生學術英文寫作能力，讓學生可從文獻中找到研究角度，培養「土壤」，日後才能成長茁壯，但會成長成花朵或是大樹，就看學生自己的能力與努力。