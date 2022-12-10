24歲大陸女星孟美岐過去在女團選秀節目《創造101》拿下冠軍，帶著高人氣以限定女團「火箭少女101」中心位出道，在團體活動結束後仍活躍幕前，直到2021年陷入小三風波，形象崩壞，人氣不再。孟美岐一直都低調進行活動，最近更爆出將舉辦演唱會，高票價讓她又遭到網友不留情譙爆。

孟美岐在小三風波後，偶爾參加一些商演或音樂節活動，低調到許多網友都快忘記她，今（10日）她在微博更新近況，透露明年1月7日要舉辦個人演唱會，更喊出「我們一起走過」，與粉絲相約成都見。

孟美岐昔陷入小三風波，明年初要辦演唱會再度引起網友正反論戰。（圖／摘自孟美岐微博）

演唱會消息曝光，孟美岐的粉絲都興奮表示，「終於等到了，我們陪妳」、「不見不散」、「女神妳最棒了」；但大多數網友看到演唱會票價，分別是人民幣1380、980、580元（約新台幣6098、4330、2563元），紛紛說出心中疑惑，有的更不留情留言痛罵，「笑死，不是小三有資格去看演唱會嗎」、「品行不好還能開演唱會？不敢去」、「就算把之前小三的事忘了，我也不知道她有什麼歌可以唱」、「獅子大開口一張票撈1400真有臉，還是小三，怎麼包容性這麼好？」

其實孟美岐在爆出介入他人感情，被陳令韜前女友爆料時，她有公開道歉，但始終強調自己沒有知三當三（知道是第三者還堅持當小三），更暗喻自己是情感中的受害者，卻遭到另一名網紅李楊璐指控，孟美岐當年也和她前男友偷情，公開對話記錄，打臉孟美岐，讓她形象徹底崩壞。