EPEX很開心終於能夠與台灣粉絲見面，也列出多個美食清單。（粘耿豪攝）

EPEX月底還將到台南參加跨年晚會。（粘耿豪攝）

韓國新人男團「EPEX」出道1年半首度訪台，明（11）天下午和晚上將在台北三創Clapper Studio一連舉辦2場演唱會，8位成員WISH、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFF今先進行專輯簽名會並接受台媒聯訪，隊長WISH表示，很開心能夠來台，也笑曝「可能因為是第1次見面，還有粉絲緊張到手抖，覺得他們好可愛喔」。

BAEKSEUNG透露，以前曾來過台灣旅遊，牛肉麵讓他印象深刻，抵台當天便迫不及待點來跟成員們分享，「覺得好像比我上次吃得還要好吃」，KEUM也說，自己屬於比較不敢嘗鮮的類型，但因為BAEKSEUNG一直大力推薦牛肉麵，「吃了一口就覺得實在太好吃了，導致我到現在都還想再吃」，A-MIN則分享「我們在韓國很常喝珍珠奶茶，來台灣喝到道地的，覺得實在太好喝了，還有人一口氣喝了2、3杯」。

WISH說，原本要去淡水老街，但因下雨沒能成行，就改去陽明山看夜景，「聽說在台灣看夜景都會許願」，至於許了什麼願望，MU透露：「希望能在音樂節目上拿到第一名！」KEUM則說：「聽說願望說出來就不會實現，但為了記者們，我的最大願望就是成員能夠身體健康！」而他們月底還將到台南參加跨年晚會，WISH也笑喊：「聽說台南的珍珠奶茶比較甜，有機會我一定會喝看看！」來台前做足了功課。

提到受邀參與台南跨年晚會，WISH表示：「聽說活動非常盛大，收到邀約的時候也想說『我們嗎？』有點嚇到，很感謝台南願意給我們這個機會。」KEUM也說「從當練習生開始，參加大型跨年活動就是我們的夢想之一，覺得相當感激」，YEWANG則稱，自己的新年新希望就是想要像今年12月一樣，「可以頻繁地到各地跟粉絲見面」。

WISH不忘預告將在演唱會上獻唱周興哲的〈以後別做朋友〉，更提前在現場清唱一小段，他害羞透露自己來台前苦練了3天，直呼「中文真的好難」，並隔空許願希望之後能和對方合作，身為隊內中文擔當的他，之前還曾翻唱過許光漢的〈一日〉，「有機會的話也想跟他合作」。