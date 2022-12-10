道瓊永續（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）公布評選結果，中華電信在全球眾多永續績效指標企業中脫穎而出，入選道瓊永續世界指數，（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）「世界指數（DJSI-World）」及連續十一年入選「新興市場指數（DJSI-Emerging Markets）」，穩居國際級產業領導者地位，顯現其於治理、環境與社會各方面卓然有成，獲得世界肯定。

董事長謝繼茂強調，ESG永續發展是中華電信的無悔投入，中華電信將以積極的態度自我要求，運用核心專業、技術、資源、能力與特色，與各界先進攜手合作，落實推動低碳永續。

道瓊永續指數是全球最權威與最具公信力的永續評比，每年均有數千家企業參與，今年更有高達一萬三千家企業角逐，競爭十分激烈。

中華電信表示，中華電信整體分數超過六成項目獲得滿分的好成績，治理面分數中，「風險與危機管理」、「稅務政策」、「創新管理」、「網路可靠性」、「環境政策與管理」等項目獲全球電信通訊服務產業最高分；「商業道德」、「營運生態效益」、「供應鏈管理」、「人力資本發展」、「職場健康與安全」、「企業公民與慈善」等項目都大獲肯定，反映中華電信不僅堅持投入創新研發在網路資訊安全、環境永續發展、重視供應鏈管理上，亦不遺餘力培育人才及重視幸福職場，兼顧環境、社會以及經濟面的永續發展。

中華電信在科技為善的理念下，運用公司的數位科技能力與能量，力求創新，結合最尖端的人工智慧、大數據、IOT、資安及雲端技術，在永續環保零碳排理念下，提供綠能節能雲端服務，以「數位經濟發動機、創新產業領航員、幸福價值守護者、綠色企業開拓者、社會價值引導員」五大永續支柱，以及「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大永續願景，創造更多正面的社會影響力，持績秉持「永遠走在最前面」的品牌精神。

中華電信積極部署5Green策略，除了發行電信業第一檔永續發展債之外，在綠色營運上承諾2030年碳排放減半、2050年達到淨零；2030年讓IDC雲端機房皆採用再生能源，申請加入「RE100」全球再生能源倡議，並承諾全公司於2040年達成RE100、100％使用再生能源、全台692家服務中心轉型綠色商店的目標。

供應鏈部分，推行2030年供應鏈減碳50％，2035年綠色採購達50％。今年9月已啟用5,000萬度綠電轉供予IDC機房使用，預計未來三年將為地球種下15,000棵樹，實際落實綠化減碳。

中華電信更在ESG永續發展制定10年計畫，以「無塑」為主題，深化循環利用再生塑料新觀念，自去年推動「5G無塑日」倡議以來，全國已有超過2,000位企業志工身體力行，執行淨灘永續行動，今年更擴大集結子公司及供應鏈夥伴，共同推廣環保無塑理念。

另外，亦深耕偏鄉十載，以伴您好讀網路課輔計畫、傳愛偏鄉、蘭嶼助學培力計畫、台東均一實驗國際中學等計畫串起偏鄉助學生態系，致力建設網路普及服務、落實數位平權、提供弱勢族群優惠補助。