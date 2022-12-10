2022道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，簡稱DJSI）公布評選結果，遠傳電信連續4年入選最高等級「道瓊永續世界指數」成分股，也連續7年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股。

遠傳今年在環境、社會與公司治理（ESG）三大面向表現亮眼，在24項評選面向中「重大性議題」、「商業誠信」、「創新管理」、「網路可靠度」、「政策影響力」、「環境報告」、「社會報告」、「人權」8項獲得滿分，顯示遠傳長期投入永續發展深獲國際肯定。

遠傳總經理井琪表示，節能減碳，守護地球，刻不容緩，遠傳推動永續發展由內而外，和企業夥伴共襄盛舉。今年再度入選DJSI是一份肯定，遠傳也將持續深化『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）核心能力，以科技打造無距、共融、共好的社會，同時積極回應全球減碳趨勢，朝向淨零排放的目標邁進。

DJSI是美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）所推出的指數，從環境、社會、公司治理三面向評比企業的永續發展成效，今年有來自全球五千家企業參加評比，各產業永續績效前10％的企業才能入選為DJSI成分股，是全球最具公信力的企業永續評比之一。

在環境面向，遠傳透過5G大人物核心技術，自主開發能源管理系統協助全台千餘所中小學年減碳逾2千公噸，也協助縣市政府建置智慧路燈管理系統、離島微電網、智慧電表與水表，減少能源浪費。

遠傳也攜手供應商共同降低氣候變遷風險，CDP供應商氣候變遷議合的管理績效名列全球企業前8％（領導等級），是台灣唯一連兩年獲獎的電信業者。

在社會面向，遠傳持續推動數位平權，將偏鄉網路涵蓋率提升至97％，連續2年攜手供應商改善偏鄉數位學習環境，2015年主動發起「加山計畫」，優化偏遠山區通訊，全台設立近千面可通訊告示牌守護登山者。遠傳更長期投入改善偏鄉兒少數位學習素養，提供通訊服務協助招募偏鄉教師，2019～2022累積影響逾6,000名孩童。

在公司治理方面，遠傳連續8年名列台灣證交所公司治理評鑑前5％最高榮耀，並成為全台第一家通過ISO20400永續採購指南的電信業者。遠傳透過5G「大人物」核心技術，在2020年起率先推出自建「5G遠距診療平台」，提升偏鄉患者的就醫便利性，同時保護患者的病歷隱私，是第一家獲得美國健康保險流通與責任法（HIPAA）認證的電信業者，接軌國際資安標準。