閒置近20年的舊溫泉派出所，10日搖身一變成為以半島旅遊文化、自行車運動及地方物產為主題的「屏東青年旅創基地」。（謝佳潾攝）

「屏東青年旅創基地」10日由縣長潘孟安親自開箱，他說，閒置近20年的舊溫泉派出所，如今搖身一變成為以半島旅遊文化、自行車運動及地方物產為主題的旅創基地，目前已有10組創業青年團隊進駐圓夢，將開創半島觀光新紀元。

潘孟安指出，旅創基地的前身是舊溫泉所，座落於有全國最香公路之稱的屏199縣道旁，綿延銜接屏200縣道是單車族最愛挑戰的象牙藍公路，所以基地將成為四重溪山林旅遊的示範起點，以及屏南青年創業據點。

潘孟安說，旅創基地在今年6月起委託屏南在地團隊「火箭人實驗室」維護管理後，至今已吸引恆春半島的行動餐車、餐廳業者、單車Youtuber和返鄉青年等10組創業青年團隊進駐青創育成空間及共同工作室，有提供餐飲及旅遊活動等服務，所以基地也將成為半島單車騎士整裝休憩的據點。

縣府表示， 位於1樓的餐廳有「好桑」推出獨創的鐵鑄鍋鬆餅，以在地農產野薑花、鴨蛋入菜，打造在地食材輕食品牌；還有「南風微醺」用行動餐車販售使用在地物產調製的飲品，不同季節有不同口味。

此外，1樓空間還有販售在地物產的選品店，讓大家看見恆春半島的好物，以及打造單車友善環境為目的的自行車俱樂部。

而在恆春經營「多久餐酒館」的阿威、擅長環境教育的蛙趣團隊、單車Youtuber-Linda、為旅人客製化深度遊程的不勿正業工作室，經營「白水玉子」烘焙坊的返鄉青年-靜子、和越野單車教練林忠義，分別申請基地2樓的共同空間，一同開創四重溪地區的旅遊新紀元。