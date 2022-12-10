陳昊森對於高中上節目大秀小提琴畫面被看光害羞到不想面對。（愛奇藝國際站提供）

各務孝太自爆高中叛逆把考卷塞嘴裡。（愛奇藝國際站提供）

許瑋甯、陳昊森、王渝屏、各務孝太至黃子佼主持的《佼心食堂》節目直播，為《第9節課》宣傳。各務孝太曾在高中時期上過黃子佼節目，青澀跳舞的片段也被翻出，他還分享高中瘋狂事蹟：「我還把考卷直接吃掉，因為都聽不懂，不知道什麼意思，那時候又很叛逆，就在老師面前把考卷揉一揉直接吃掉。」遭黃子佼吐槽：「你可以撕掉、丟掉，為什麼要吃掉？有什麼毛病？是不是跟我女兒一樣在口腔期，看到什麼都往嘴裡塞？」

而陳昊森高中時期曾上過《綜藝玩很大》型男高校生單元，當年在節目中大秀小提琴才藝畫面曝光，讓他害羞到不想面對，不斷轉移話題。許瑋甯看陳昊森和各務孝太因青澀模樣被公開的社死現場，趕緊問道：「應該沒有我高中的影片吧？」並連忙解釋：「我什麼節目都沒上」，得知沒有舊影片後，忍不住鬆一大口氣，接著自嘲：「畢竟（高中的）影片太老了，叫不出來了。」

王渝屏則自爆高中時期都在睡覺：「我曾經從早上到校背著書包睡著後一路到下午4點放學才醒來，直接背著書包放學，所以在高中時期長高很多，越睡越高。」讓黃子佼非常傻眼。

許瑋甯和陳昊森在劇中有親密橋段，黃子佼問：「撲倒人比較好演還是被撲倒比較好演？」許瑋甯和陳昊森一致認同撲倒人比較好演，陳昊森表示：「被撲倒可能腹肌會有一點痠。」

愛奇藝原創華劇《第9節課》將於2022年12月11日全球首播。