新竹一名A男3年前承攬房屋興建工程，後來與屋主B男爆發工程糾紛，他控訴對方拖欠款項，並陸續傳訊息罵「我今天不剎剎（殺殺）你這不知天髙地后（厚）」、「我們會同規遣䵤」（同歸於盡），2人還爆發推擠，B男跌倒致下背和骨盆挫傷，法官認為A男的文字確實有恐嚇意味，判須賠償6萬。

據判決書指出，A男於民國108年7月間承攬B男在新竹市的房屋興建工程，因發生工程糾紛，A男遭對方傳LINE訊息罵「我今天不剎剎你這不知天髙地后」、「我們會同規一進」、「我們會同規遣䵤」（同歸於盡），前年1月傳「我今天不敢揍他的話我就不姓江」，同年5月傳「我要把你踢下樓去」，7月時還爆發推擠，造成B男跌倒下背和骨盆挫擦傷。

A男則辯稱他沒有恐嚇，只是爭吵時說些粗暴的話，且當時在場有兩位青年人也有恐嚇他、罵他髒話，他因為B男一直找理由拖欠工程款，他後來因不願意讓B男違法加蓋，申請停工，B又堅持不抽掉多放的鋼筋等因素，2人多次爭吵下，且對方偷用手機錄音，他搶奪手機時才造成跌倒。

不過法院審理認為，A男訊息雖錯字連篇，但恐嚇內容確足以使人產生畏怖之心，足生危害其生命安全，又傷害B男身體，審酌雙方資力及受損害程度後，判決A男須賠償醫藥費1120元，精神慰撫金6萬元。刑事部分，A男先前已被依恐嚇罪判拘役100天、得易科罰金，傷害罪判3月、得易科罰金。