富邦悍將9日公布60人契約保留名單，共釋出9人，王躍霖、高國輝、林益全、陳鴻文及林琨笙5人則會持續洽談續約或是轉職可能性，王躍霖今天來到台東參加關懷盃，他表示，接到通知後心情滿平靜的，仍會持續維持訓練，等待任何機會。

王躍霖今年季中從樂天桃猿被交易到富邦，但在隊內賽被強襲球擊中右手掌，僅在富邦一軍留下6場出賽紀錄，季後被放在60人契約保留名單外。

談起今年的落差，王躍霖認為可能是傷勢影響到技術，「有時候太想要力求表現，但沒辦法拿出百分百的實力，有些力不從心。」雖然被戰力外，但他自評現在並不是最差狀態，有信心能夠把狀態調回來。

王躍霖認為，心態保持很重要，「剛旅美返台參加選秀時，我的球速剩下130公里，那時候狀況比現在更差，但我還是調回來了，所以現在不會覺得特別灰心，也不會覺得絕望。」

對於未來，王躍霖仍想持續打球，未來的事情就交給代理人去幫忙，也不會排斥接觸別球隊，「對球員來講，有舞台才有機會。」目前他都與弟弟王維中一起在台中訓練、維持身手，「這是自己現在能控制的。」