迎接聖誕佳節，衛武營國家藝術文化中心在臨近三多路的北廣場，搭起一棵近10米高的聖誕樹，華友聯董事長陸炤廷10日晚間，與衛武營藝術總監簡文彬，共同為「聖誕搖擺嘉年華」聖誕樹，舉辦點燈儀式，華友聯並提供150萬元，贊助衛武營主辦的NSO國家交響樂團《音樂的魔法聖誕共遊》節目，邀請住戶和偏鄉弱勢孩童，在今年耶誕夜欣賞國際級的音樂藝術。

華友聯董事長陸炤廷10日表示，華友聯每年除了到住戶家「歲末補漆」的經典盛事，每年也會舉辦各式家族活動與住戶同樂，例如2019年中秋萬人烤肉電音派對、2020年包場高雄義大遊樂園。

不過，由於疫情關係，2021年則以「商城500購物金」，讓住戶在華友聯APP商城線上回娘家購物，陸炤廷指出，歷的活動都廣受好評，今年在疫情緩解之後，暌違一年的實體家族活動，終於辦成。

10日晚間，華友聯除了參與衛武營國家藝術文化中心的聖誕點燈活動，華友聯也在衛武營黃昏市集設有服務攤位，分別在12月10日、11日、24日、和25日設攤，準備限量專屬「聖誕華友禮」送給到場同樂的住戶們，並與Hito熊現場同樂。

他說，除此之外，華友聯今年提供150萬元，贊助12月24日（周六）衛武營音樂廳演出的NSO國家交響樂團《音樂的聖誕魔法共遊》節目，並邀請「非山非市」的偏鄉資源弱勢學童，到衛武營音樂廳現場聆聽，華友聯並特別保留限量席次給住戶，共同沉浸在國際級的音樂藝術饗宴裡，共度一個特別的平安夜。