神腦科技文教基金會舉辦原鄉踏查紀錄片競賽10日舉辦頒獎典禮暨特映會，頒發逾20個獎項，並壓軸揭曉環境生態特別獎，由《嫁港ㄟ有機》奪得30萬元獎金。

神腦基金會表示，將持續號召全民共同關愛這片土地，鼓勵大眾以影代筆寫下台灣的精采故事。第14屆神腦原鄉踏查紀錄片競賽吸引上百件紀錄片踴躍投稿，其中包括學生、青年、成人的作品，本屆以「聚焦在地睛彩」為主題，參賽紀錄片多元呈現台灣最在地的獨特面貌，並邀請強大評審陣容嚴格評選，包含游惠貞策展人及知名導演鄭文堂、黃信堯、黃嘉俊、龍男·以撒克·凡亞思，最終選出28部作品入圍角逐獎項。

本屆的兒少組最佳影片頒給《伊甸家園》，由台南市非學校型實驗教育迦南地伊甸家園實驗教育團體的學生拍攝製作，片中帶領觀眾認識有別於一般校園的非學校型態實驗教育機構，除了學生身分外，他們也是麵包師傅、農夫、樂師甚或是攝影師，接觸到許多課本以外的事物，度過快樂且多采多姿的校園生活。

疫情加速科技應用，學童也快速熟悉數位工具的使用，今年神腦基金會走入校園，在全台舉辦了30場原鄉踏查校園巡迴講座，推廣影像紮根教育，鼓勵學童記錄生活、關懷家園，本屆評審更大力稱讚兒少組參賽紀錄片整體的品質上有提升。

神腦基金會長年關注環境生態議題，在原鄉踏查紀錄片競賽中特設獎金30萬元的「環境生態特別獎」，是全台少數為環境議題專設獎項的競賽，長期培養出為環境發聲的紀錄片。本屆由《嫁港ㄟ有機》奪得，隨後在特映會上播放。

神腦基金會董事長林保雍表示，因從小出生在農家，對有機農業的紀錄片議題特別有感觸，從事有機農業，不僅吃得健康、更是對環境的愛護，希望更多人透過拍片為環境付出、發聲。

神腦國際董事長林榮賜表示，神腦國際實踐社會企業責任，積極響應環境永續，將與神腦基金會攜手以環境保護為目標前行。

專為兒童、青少年設立的「原鄉踏查推薦獎」，意在鼓勵學童從生活四周取材，實地調查、探索及分析，將自我觀點融入在影像中，本屆由彰化縣三春國小團隊拍攝的紀錄片《園藝‧原意》獲獎，故事背景是在彰化花壇的農村家庭，主角從小跟隨父親做園藝工作，並立定志向朝園藝大師之路邁進的過程，小導演們拍出父子間生動自然且真情流露的日常，是一部充滿童趣又發人省思的作品。

神腦原鄉踏查紀錄片競賽深耕台灣紀錄片圈已經14年，成為學生、非職人、甚至是影像工作者，每年參與投件的指標性競賽，更延伸出校園巡迴講座、獲獎者拍片分享、線上課程、手機直式短片競賽等系列活動。