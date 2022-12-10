新北一名女子小芳（化名）在網路上認識男子，一段時間後她表明不想再來往，但男子卻暴怒在今年8月數次偷闖入小芳住處，以鐵棒威脅對方性交，還嗆「等我爽完就讓妳死」，小芳被壓在床上險遭性侵，她最後趁機逃至陽台旁高聲呼救並請鄰居報警，法官依侵入住宅強制性交未遂罪判5年2月有期徒刑。

判決書指出，男子透過微信認識小芳，2人為網友關係，因小芳不想再和他往來，他竟在今年8月15日上午9時，未經同意爬窗戶侵入小芳住處，拿鐵棍在門口等待對方，等小芳開門後，他隨即以手掐住對方頸部，藉此強暴對方未遂；男子隔天再度到小芳住處，先躲藏在頂樓查看對方行蹤，見對方回家後再度試圖強暴對方。

男子後來將小芳押入客廳，徒手打臉部巴掌數次，再強行將人拖行至房間床上，以棉被或徒手勒住脖子，強迫對方擺出跪趴姿勢，再脫下褲子，並要求對方將屁股抬高試圖強姦，小芳後來趁機至陽台旁高聲呼救並請鄰居報警，男子才畏罪逃離現場未能得逞。

小芳出庭表示，男子施暴過程中還恐嚇「等我爽完就讓妳死」，將她毆打成傷，有醫院驗傷證明，男子則坦承所有犯行；法官認為認為只因女方不想再往來，男子就失控欲強制性交，不尊重對方身體、居住安全與性自主權，未與女子和解或賠償，依攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪、侵入住宅強制性交未遂罪，2罪處有期徒刑5年2月，不得易科罰金，全案可上訴。