準南投縣長許淑華說，政壇女戰神是黃敏惠，期待南投和嘉義市能創造更好的未來。（呂妍庭攝）

台東縣長饒慶鈴站台時稱讚黃敏惠是很好的前輩，執政成績有目共睹。（呂妍庭攝）

新竹縣長楊文科說，黃敏惠還債能力強，還能發2000元現金，「這麼好的市長去哪裡找？」。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠今晚舉辦「攜手同心．幸福嘉義」千人造勢，請到黨籍縣市長輪番站台、助講，包括準桃園市長張善政、準南投縣長許淑華都說希望未來能強化縣、市連結，桃園市盼跟嘉義市結為姐妹市，期待南投和嘉義市能創造更好的未來，呼籲大家一定要讓有能力、有經驗的黃敏惠繼續執政。

準桃園市長張善政說他之前跟韓國瑜選正副總統時，黃敏惠幫他輔選，在嘉義市掃街時，黃敏惠幾乎每個人都叫得出名字「好厲害」，稱黃敏惠真的是嘉義的母親！尤其疫情時，嘉義市商業發展受疫情影響程度很小，這就是黃敏惠的功夫，張善政還說，自己是嘉義女婿，這次選桃園市長，來自嘉義的桃園人最挺他，所以當選後很希望桃園跟嘉義市能結為姐妹市，強調未來桃園市和嘉義市要緊密連結在一起，就是要讓黃敏惠當選，呼籲大家支持黃敏惠。

台東縣長饒慶鈴站台時稱讚黃敏惠是很好的前輩，執政成績有目共睹，黃任內年輕人回來創業很多，咖啡喝不完，代表嘉義市這幾年改變很多，呼籲大家一定要讓黃敏惠連任，繼續執政。

新竹縣長楊文科說，黃敏惠還債能力強，還能發2000元現金，自謙自己不像黃這麼厲害，「這麼好的市長去哪裡找？」，喊出一定要讓她連任，好師傅建房子，不能建一半，也提到執政黨很會想方設計，市長才會重行選舉，呼籲支持者不要受到影響，18日要全力支持黃敏惠。

準南投縣長許淑華說，政壇女戰神是黃敏惠，4年前她幫黃敏惠輔選時是主持人，當時就知道黃會當選，4年後以南投縣長身分來站台，稱讚黃敏惠4年政績和績效，甚至幸福指數都是全國第一，這麼有經驗和能力的市長一定要讓她繼續執政，讓市民再度感到驕傲。

許淑華說，雖然對手可能會大軍壓陣，甚至造謠，大家不怕，要勇敢對抗，把想投的市長人選大聲說出來，強調她期待南投和嘉義市能創造更好的未來，未來很多活動，國民黨執政縣市都可以串連，突破民進黨中央執政的困境。