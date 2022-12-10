早早就從小組賽淘汰出局的「日耳曼坦克」德國，球員也趁著這段假期調適心情，以備戰下半球季的比賽，不過德國門神諾伊爾（Manuel Neuer）此時卻宣布重大消息，他在IG表示自己在滑雪時不慎遭遇腿部骨折，本賽季正式宣告報銷。

諾伊爾依然是德國不動的一號門將，今年11月他透露自己曾罹患皮膚癌，經過3次動刀後已經癌細胞根除，並不影響披上國家隊戰袍出征世界盃，只是36歲的諾伊爾似乎心有餘而力不足，本屆小組賽每場都被對手攻破大門，對戰哥斯大黎加甚至出現將球抱入懷中卻脫手的狀況，差點將比賽勝利拱手讓人。

已經在9日順利完成手術的諾伊爾，本賽季剩餘比賽確定不會上陣，這讓母球隊拜仁慕尼黑相當頭痛，他們今年的戰績不如過去總是能獨走，目前以10勝、4平、1負拿下34積分，身後的弗萊堡只差2分積分，拜仁一不小心就會丟掉德甲龍頭寶座。

拜仁將在1月21日迎來世界盃後首次德甲賽程，對手將會是實力不俗的RB萊比錫，不過少了主力門將之後，34歲的烏爾萊希（Sven Ulreich）可能成為替代者，本賽季他替拜仁出賽8場，一共掉了6球並有5場完封，另一選擇則是將租借到法甲摩納哥的努貝爾（Alex Nubel）給召回。