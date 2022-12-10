富邦悍將外野手申皓瑋第3次以職棒球星身分前來參與關懷盃，與小球員互動也能放鬆心情，他表示，過去自己沒有機會打關懷盃，也讓他直呼可惜，結束關懷盃行程後他在12日就要繼續恢復訓練，他透露，二軍總教練陳金鋒有開菜單給他。

申皓瑋與隊友王詩聰一起今天擔任高雄復興與花蓮瑞穗國小之戰的監場，除了關心比賽狀況、協助整理場地外，還有「球星教室」跟小球員互動，也接受小朋友五花八門的提問。

申皓瑋表示，過去少棒時期因為隊上原住民球員人數不足，沒有機會打關懷盃，來到職棒後以球星身分參加3次，但他笑說小球員一屆比一屆皮，「來到關懷盃後才知道這比賽這麼好玩，沒能打到很可惜。」

能在關懷盃遇到職棒球星是小球員的夢想，申皓瑋表示，沒有特別想遇到誰，只要是職棒球員出現就會覺得很棒，會想說：「哇！那個學長站在我面前。」

結束秋訓後，申皓瑋短暫訓練後在下週一又要繼續恢復訓練，主要是繼續強化身體，他也提到，秋訓時陳金鋒有針對打擊部分給建議，「講一些手的位置，出棒軌跡、攻擊面再廣一點，也有給我一些菜單讓我在秋訓後做。」