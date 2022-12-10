女星陳妍希與男神老公陳曉因合作《神鵰俠侶》，兩人相識相愛，2015年8月認愛，隔年7月宣佈登記結婚消息，目前育有一個寶貝兒子小星星；陳妍希今（10日）罕見公開同台陳曉，兩人四目相交、妳問我答甜蜜互動，讓廣大網友都被閃瞎看不下去，直言「這樣哪可能婚變」。

陳妍希今晚擔任「央視2023片單發表會」主持人之一，而帥氣老公陳曉主演電影《人生‧路遙》也在其中，陳曉本人也現身會場；稍早陳妍希與陳曉驚喜同台，陳妍希出題考他，陳曉直覺反應「什麼玩意兒？」她連忙提醒，「現場直播啊大哥」，看出兩人互相幫襯的一面。

陳妍希和陳曉罕見公開同台。（圖／摘自微博）

沒想到另一名男主持人要陳妍希與陳曉互評演技，陳曉不假思索脫口，「在我心中妍希的演技應該是殿堂級的，一直是我學習的榜樣」，讓陳妍希聽完臉都紅了；但陳妍希立刻替老公宣傳新作品，透露他每次回家臉都是黑的，只為了更貼近劇中角色，相當投入又辛苦，坦言看到老公作為演員如此敬業「很值得尊敬」。

儘管網路上不時會有陳妍希和陳曉婚姻觸礁傳聞，或是質疑兩人很少同台露面曬恩愛等，這次大方同台，也讓粉絲都被閃到快看不下去，支持喊話，「幸福著呢」、「打情罵俏太甜了吧」、「這哪裡像是婚變」、「夫妻倆對話太像我和老公，他們是真的愛著啊」、「陳曉一緊張就看老婆，也太可愛了吧」。