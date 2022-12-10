【又嘉氣象報報】雨下整週! 北部週一雨勢擴 週三伴隨強冷空氣

近日天氣持續濕冷，未來一周東北風持續吹拂，氣溫還更涼。氣象局指出，明日中部以北下探16度，下周三（14日）冷空氣來襲，低溫約14度左右，而下周六（17日）還會有更強一波冷空氣抵台，其規模直逼強烈冷氣團甚至寒流，低溫恐跌至12度，甚至跌破10度，不過氣象局強調，目前預測模式資料仍有不確定性，詳細數值有待觀察。

未來一周各地降雨普遍以迎風面為主，基隆北海岸、宜蘭等地要注意局部大雨。（圖／氣象局提供）

氣象局指出，明日北部及東北部雨勢較顯著，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢持續，要提防局部大雨，花東地區雨勢則較局部、短暫，中南部普遍多雲到晴，未來一周各地降雨普遍如此。

明日氣溫方面，各地溫度將較今日略低一些，中部以北及東北部低溫約16、17度，其他地區約18到20度，北台灣白天高溫約17到19度，中部及花蓮23到25度，南部及台東則有25至28度，北台灣整天都比較涼。

明日中部以北下探16度，下周三（14日）冷空氣來襲，低溫約14度左右。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員張承傳指出，明日的天氣情況將持續到下周二（13日），下周三（14日）新一波冷空氣南下，中部以北、東北部低溫約14到15度，其他地區約17到18度，預估「達大陸冷氣團機率降低，定義東北季風機率高」。

而下周四、下周五（15日、16日）氣溫略微回升，到了下周六（17日）又有強力冷空氣來襲，預估低溫下探12、13度，預測模式甚至出現低於10度的數值，不過目前僅能參考，仍有調整空間，待預測模式穩定後較準確。

此外，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文指出，下周末有機會迎來更強冷空氣，且「直逼強烈冷氣團，甚至寒流的規模」，呼籲民眾準備保暖衣物過冬，不過該粉專也表示，由於時間尚早，確切的數據仍有待進一步觀察。