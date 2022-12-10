大陸海關總署今年以註冊訊息不完整為由，暫時禁止一批台灣產品輸入，除了漁水產加工品外，9日又新增了酒類、沙士等飲料。媒體人黃創夏今（10）日在臉書貼出一篇短文，續寫了政府「班班有石斑」的政策，遭部分網友質疑在開酸，也有網友痛批蔡政府沒骨氣。

大陸海關目前暫時禁止進口台灣多數漁水產加工品，其中包含石斑、白帶魚、竹筴魚、午仔魚等，讓漁民哀鴻遍野；另金門高粱、台灣啤酒、黑松沙士等346件飲料也被列入補件名單之內，對台灣出口影響可說是非常巨大。

媒體人黃創夏今日就在臉書發布「班班有石斑、餐餐配午仔，下午有台啤，臨睡一高粱」一文。結果遭網友質疑他是在幸災樂禍，留言開嗆「是很高興的意思嗎？」、「這人在嘲諷，不管怎樣都要酸」、「這很好笑嗎」、「可以盡量取笑沒關係」。不過也有人質疑民進黨政府執政不力，「民進黨政府有夠沒骨氣，這種軟骨頭還想抗中」、「台灣當局應超前部署想出應對之策，照顧農漁工商業生計，別只剩下喊喊口號。」

對於台灣產品輸往大陸遇到的問題，衛生福利部食品藥物管理署食品組副組長鄭維智表示，9日傍晚已經接到中方的通知，7月1日到8月31日期間有收到台灣遞交的新申請465件，裡面的119件已給予註冊，但剩下還有346件資料不符合，需要退回修改再提交。