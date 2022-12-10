民眾黨10日舉行第二屆黨主席及黨代表選舉線上投票，自上午9時至下午4時，共有4294位黨員參與投票，有效黨員投票率為54.9％；現任黨主席柯文哲同額競選爭取連任，最終獲得3780位黨員支持，順利蟬聯黨魁，而黨代表本屆應選107席，因部分縣市有缺額，目前僅選出106席，缺額將於12月14日提交選舉委員會確認遞補名單。

民眾黨指出，本次黨代表應選席次為107席，因連江縣及高雄市選區皆有1席缺額，應選席次中共選出105席，以及特殊身分增額席次1席，目前共計106席，缺額席次將於12月14日提交選舉委員會確認遞補名單。其中男性為77席、女性為29席、原住民為3席、身心障礙者3席、新住民因最後無人進入投票階段為0席。

縣市候補席次部分，民眾黨說，有10縣市為同額或缺額競選，因此僅12縣市有縣市補足席次，分別為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市。

至於不分區候補席次部分，民眾黨表示，原訂為至多20席，最後在應選席次、特殊身分增額席次、縣市候補席次計算完畢後，餘15席，由於不超過原訂席次，因此全數依照個人得票數由高至低排序，分列為不分區候補席次第一順位至第十五順位。今日選舉結果將於12月14日送交選舉委員會確認後，始得公告正式當選名單。

以下為各縣市選舉區暫時當選名單（依得票數排序）：

基隆市(2)：劉韋巡、陳安淇

台北市(19)：劉奕霆、吳予晴、蔡秉修、吳士廉、李岱殷、黃心緗、蕭賢義、林韋銘、陳柏睿、林恩豪、咼昇華、張峻榮(身)、曾宣惠、黃國豪、張智翔、陳大業、劉傳方、端木正、李裕滄

新北市(19)：王如意、陳俊霖、吳靜怡、江青山、戴慈君、簡幸甫、蘇育揚、陳祥麟、陳筱璇、林道然、廖志杰、陳奕帆、潘孝仁、顏一帆、林舜治、許恒誠、孫維誠、卓仁凱(原)、蔡秉翰

桃園市(9)：林昭印、楊大緯、張清俊、黃國晏、范姜奕凱、林翰(原)、陳瑞淳、嚴文章、蕭凱庭

新竹縣(2)：柯美蘭、徐勝凌

新竹市(3)：施淑婷、蔡文盛、賴俊銘

苗栗縣(3)：林志學、鍾昀哲、繆宗翰

台中市(11)：魏嘉慶、邱于珊、許瑞宏、盧建驊、林欣德、陳威穎、吳尚諭、許書豪、王明煒、劉孟哲、翁佳勤

彰化縣(4)：鄧惠珍、呂岱融、游卓澔、賴俊豪(身)

南投縣(2)：黃湘羚、白昇偉

雲林縣(3)：蔡君婷、黃于倢、陳瓊月

嘉義縣(2)：何泰鋒、蔡騰瑋

嘉義市(1)：吳慧玲

台南市(7)：江明宗、顏耀星、陳詩薇、楊家宜、林冠廷、陳癸妃、潘雪明

高雄市(8)：詹喬茵、陳語倢、葉政瑋、林咨妗、龔勤文、柯忠昀、曾偉修、施亦旋

屏東縣(2)：王亭雅、蘇金秋

宜蘭縣(3)：李偉華、李辰于、阮椲婷

花蓮縣(2)：林錦輝、林錦生(原)

台東縣(1)：黃信豪

澎湖縣(1)：林子揚

金門縣(1)：周曉芸

特殊身分增額席次(1)：張義清(身)