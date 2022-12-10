一名女網友日前在路上撿到皮夾，隨即查了附近派出所位置後交給警方，沒想到隔天接到警方電話，失主要告她侵占，她怒批「好心幫忙也被告，這樣誰敢再幫助人？」其他網友留言「並不是只有撿紅包才會被鬼纏上，撿黑包也會被鬼纏上」、「在路上看到錢包，跟看到紅包一樣的恐佈」。

「路邊的皮夾千萬別撿！社會冷漠只因人心難測！」該女網友在臉書「爆廢公社」發文，她日前在路上發現一個皮夾掉在地上，當下即刻撿起，查詢google地圖距離最近的派出所，步行15分鐘後交到派出所警察，當下有做筆錄，沒想到隔天她接到電話，警方說這位失主要告她侵佔。

該女網友傻眼發文「真心覺得人心真的太恐怖！好心幫忙也被告，這樣誰敢再幫助人？」她奉勸其他人如果看到路上有皮夾，真的不要管事，免得三天兩頭就要去警察局解釋，事後還要上法院被當侵佔者審問，「浪費時間又搞得好心被雷親，內心只有各種傻眼跟白眼…有夠浪費時間」。

文章引發網友熱烈討論，留言「直接不要碰，這是常識，並不是只有撿紅包才會被鬼纏上，撿黑包也會被鬼纏上」、「在路上看到錢包，跟在路上看到紅包。是一樣的恐佈」、「怪不得助人為快樂之本的觀念大家已不提倡了」，也有人提供建議「反告誣告要求賠償」、「下次自己手機可以先開錄影自保」、「一腳踢飛，不要撿，不要當善良人！當事者憑本事遺失，就要自己負責」。