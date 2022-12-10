民進黨九合一大選大敗，於4日召開敗選檢討會，並由總統府發言人張惇涵轉述，會議初步就「執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔」、「執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗」等四重點面向聚焦討論。今（10）日就有鄉民在PTT論壇上爆出了總統蔡英文執政的4大敗行劣跡，讓許多人看完都嚇壞，直呼「比馬英九時期還爛」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「民進黨最大問題還是在內政部分」的文章表示，「說真的，民進黨最大的問題來說在內政部分」，原PO更接著說，「雖然馬英九做得爛，22k加房價狂飆，就是爛中加爛」，結果蔡英文連任後「房價」飆漲更兇，再來「物價」也是狂飆，「馬英九的油電雙漲，結果你民進黨內政，漲得更有感，我家便當店從60漲到90」。

第三則是「治安」，原PO直呼「黑道參政根本不是問題，問題是民眾的環境，詐騙園區頻傳，擄人案件頻傳，最大的問題還是在民眾，對量刑部分的不信任，你民進黨治安要搞好」；第四則是「防疫」，縣市長選舉民進黨大敗，對民進黨來說真的是警訊。原PO更直呼「民進黨這樣下去當在野的確蠻正常的」。

而許多網友看完後紛紛留言表示「民進黨敗選的因素是組合的，防疫光是你為了照顧自己人，管制就是比別的國家長，該準備的都不準備，就很令人不爽」、「馬英九後半段搞了一堆打房政策，雖然沒啥用至少有動作」、「2016居住正義，2022是年輕人不努力。民進黨只有在野才會想起年輕票是它的基本盤支持者」。