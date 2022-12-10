國民黨主席朱立倫偕各縣市長當選人同台力挺嘉義市長候選人黃敏惠拚連任，與全場民眾自拍。（廖素慧攝）

台中市長盧秀燕稱讚嘉義市長候選人黃敏惠是全國第1名市長。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫偕9縣市長當選人同台力挺嘉義市長候選人黃敏惠拚連任。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠拚連任，今晚舉辦造勢晚會，台中市長盧秀燕、朱立倫都站台力挺，都異口同聲說，民進黨九合一選舉失利，會用中央執政資源、甚至奧步來想拚贏這場全國僅剩的市長選舉，他們催票，疾呼防奧步保護勇媽。

台中市長盧秀燕說，黃敏惠市長20多年來像媽媽用青春守護嘉義市，過去2、3年疫情，她走在前面保護市民，施政做到全國第1名，本周她與黃敏惠同台受獎。

盧秀燕還說，民進黨此次九合一選舉失利，執政黨中央會用各種資源及步數來拚這場選舉，要出來投票、催票，保護勇媽市長。

朱立倫說，黃敏惠是全國第1名市長，執政黨一定會用各種方式及資源、甚至奧步來拚贏這場全國僅剩的一場選舉，國民黨全台各縣市長及新當選首長都來力挺，全台各地幫忙催票，要讓黃敏惠繼續執政。

黃敏惠說，嘉義市長選舉本來11月26日就投票，卻延3周，首次有全台多位縣市長及新當選縣市長來嘉同台相挺，這是空前，可能也是絕後，「人家是全黨打一人，這裡有全嘉挺一人」，全國基層都來挺基層。

黃敏惠也向民眾疾呼，可以流汗拚市政，不要選舉時噴口水，要看平時表現，不是看選舉的表演，要防奧步及謠言。