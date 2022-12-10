嘉義市長黃敏惠拚連任，今晚舉辦造勢晚會，台中市長盧秀燕、朱立倫都站台力挺，都異口同聲說，民進黨九合一選舉失利，會用中央執政資源、甚至奧步來想拚贏這場全國僅剩的市長選舉，他們催票，疾呼防奧步保護勇媽。
台中市長盧秀燕說，黃敏惠市長20多年來像媽媽用青春守護嘉義市，過去2、3年疫情，她走在前面保護市民，施政做到全國第1名，本周她與黃敏惠同台受獎。
盧秀燕還說，民進黨此次九合一選舉失利，執政黨中央會用各種資源及步數來拚這場選舉，要出來投票、催票，保護勇媽市長。
朱立倫說，黃敏惠是全國第1名市長，執政黨一定會用各種方式及資源、甚至奧步來拚贏這場全國僅剩的一場選舉，國民黨全台各縣市長及新當選首長都來力挺，全台各地幫忙催票，要讓黃敏惠繼續執政。
黃敏惠說，嘉義市長選舉本來11月26日就投票，卻延3周，首次有全台多位縣市長及新當選縣市長來嘉同台相挺，這是空前，可能也是絕後，「人家是全黨打一人，這裡有全嘉挺一人」，全國基層都來挺基層。
黃敏惠也向民眾疾呼，可以流汗拚市政，不要選舉時噴口水，要看平時表現，不是看選舉的表演，要防奧步及謠言。
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