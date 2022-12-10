由俄羅斯、白俄羅斯等國組成的歐亞經濟聯盟（EAEU），當地時間9日於吉爾吉斯舉行元首峰會。其中，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）姍姍來遲、壓秒抵達成為亮點，原因竟是他的賓士座車突然拋錨，只好靠著「11號公車」狼狽趕來。

根據俄星社報導，普丁親自出席的會議，向來安分守己的小弟盧卡申科被媒體捕捉到壓秒趕到會場，白俄媒體用「幾乎遲到」來形容，原因是他搭乘的德產賓士車無故拋錨，由於當時距離會場不遠，而且自己也喜歡運動，才與身旁2位隨扈步行前來。只見他氣喘吁吁的踏進大門，一見到吉國總統便瘋狂抱怨，稱「破賓士竟然發不動，我只好用走的，應該沒遲到吧?」，扎帕羅夫也連忙安撫請他放心。

歐亞經濟聯盟峰會9日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行，該國總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）以高規格款待，與會成員包括俄羅斯老大哥普丁、白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）、哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）等盟國領袖，主要就合作發展項目、消除貿易壁壘，明年度外交活動做討論。

普丁在會後記者會上，不忘調侃美國政策中「不排除解除核攻擊」，不過俄羅斯卻是在「不得已」下才會祭出核武。