《鞋貓劍客2》帶來全新冒險。（UIP提供）

《鞋貓劍客2》信義區聖誕主題佈置。（UIP提供）

《鞋貓劍客2》信義區聖誕主題佈置。（UIP提供）

《鞋貓劍客2》信義區聖誕主題佈置。（UIP提供）

環球影業暨夢工廠動畫即將於聖誕跨年檔期推出全新動作冒險喜劇片《鞋貓劍客2》，大家最喜愛的冒險犯難、無畏無懼，更愛喝牛奶的喵星人又回來了！

安東尼奧班德拉斯已經為鞋貓劍客這個角色配音將近二十年，並了解這個角色在全球各地對觀眾造成的影響和受歡迎的程度。「我覺得自己好像是去拜訪一個很多年都沒有消息的好朋友，我們都長出了白鬍子，而且不再是以前那個膽大包天的年輕玩咖了。但是我們現在也變得更有智慧和更有自省能力（我希望啦！）。當然了，這個全新版本的鞋貓劍客有很多困難的問題必須面對和解決。」

導演喬伊克勞福德說：「安東尼奧和這個角色一起生活的時間比我更久，他總是能夠馬上入戲，把他的台詞念到完全到位，每次都會讓我們感到驚艷。他本來的嗓音渾厚低沉，但是他也能夠隨意改變自己聲音的音調，在轉換說話音調的時候找到搞笑元素。這一切都感覺非常自然，所以當觀眾在看這部電影，聽到他隨心所欲地玩弄他的嗓音，表現出這麼多層次的演出，一定會嘴角失守，忍不住笑出來。」

為慶祝歡樂的聖誕跨年假期，環球電影公司特別於遠東百貨信義A13以及信義威秀影城天橋打造《鞋貓劍客2》聖誕主題佈置，讓睽違已久的鞋貓劍客在信義區精華地段Q萌登場與粉絲見面。

即日起至1月3日鞋貓劍客要陪你一起歡度佳節，現在只要前往《鞋貓劍客2》信義區聖誕主題佈置拍照地點與裝置物合照並上傳到環球影片Facebook粉絲專頁活動頁面就有機會獲得電影限量贈品。《鞋貓劍客2》將於12月30日上映。