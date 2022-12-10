桃園市平鎮區一名32歲陳姓婦人，昨晚7時許開車載2歲女兒到南豐路買晚餐，因低溫下大雨，怕女兒淋雨受寒，便將女兒留在車上，豈料女兒不慎將車門反鎖，嚇得她不知所措，緊急求助巡邏員警，聯絡鎖匠將車門解鎖，所幸女童並無大礙。

平鎮警分局指出，陳婦昨晚7時載女兒到平鎮南豐路買晚餐，因當時正下著大雨且體感溫度僅15度，她不忍女兒淋雨受寒，便將女兒獨自留在車上，並在車窗外與女兒說話，安撫獨自在車上的不安，但沒想到女兒竟誤觸中控鎖，將自己反鎖車內，她在車外無法開啟車門，嚇得不知所措。

恰巧平鎮派出所巡佐劉明有及賴巧昀巡邏經過，婦人趕緊攔下警方請求協助，員警一面安撫婦人情緒，一面透過車窗查看孩童情況，並連繫鎖匠到場將車輛解鎖，車門順利開啟，所幸小孩並無大礙，婦人見警方將小孩救出，上前緊緊抱住女兒，頻向警方道謝。

警方呼籲，開車載孩童外出時，無論何時，上、下車一定要多加留意，千萬別把孩童獨留車內，以避免觸法或發生無法挽回的憾事。