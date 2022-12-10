中國工程院院士鍾南山透露，根據團隊模型測算，預計廣州第一波感染高峰可能會在明年1月中上旬到2月中期到來，3月中上旬進入平穩階段，樂觀估計在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。強調當前預防重心，要從預防感染轉到預防重症，加強新冠疫苗接種是下一步關鍵。

鍾南山在廣州接受媒體採訪，就疫情發展作出9項判斷指出，Omicron在9月傳入中國後，導致重症率不到1％，病死率不到0.1％，大多數能在5至7天內好轉，未來可能會將新冠病毒感染定義為新冠上呼吸道感染，病毒未來的進化毒力很大機率會減弱 。

鍾南山又說，國產疫苗相比進口疫苗，雖然預防感染效果稍差一些，但副作用更小，安全性更好，研究表明，在接種3劑疫苗後，預防重症的效果都差不多。

至於感染後的後遺症，鍾南山說，醫學上的後遺症，是指疾病造成的損害終身存在，現在一些所謂的後遺症更是一種主觀感受，比如全身疲勞和腦霧等，主要是因為精神心理影響導致，目前未見明顯對器官引起長期功能不全的案例。

早前有人以香港疫情的死亡率，推算大陸或有幾十萬人死亡，鍾南山認為，這一假設不恰當，不相信會出現這種情況。他分析，今年香港疫情爆發時，60歲以上老年人全程疫苗接種率不超過20％，但現在中國60歲以上老人的加強針接種率已接近69％，雖然還不夠，但比香港當時好很多。