桃園市觀音區一名13歲黃姓男童，昨日放學到同學家借住卻未告知家人，家人遲遲等不到男童返家，著急向觀音分駐所報案，警方立即調閱監視器加強搜尋，迅速在黃童同學住處找到人，結束一場虛驚。

大園警分局表示，觀音分駐所今日凌晨1時許接獲黃童哥哥報案，稱其弟弟於昨日下午3時許放學後就一直沒回家，由於弟弟沒帶手機，無法與他聯繫，家人們都相當緊張，四處尋找都沒有發現弟弟身影，擔心他發生意外，請警方幫忙協尋。

警方獲報後隨即調閱監視器，發現黃童放學後與同學牽著腳踏車步行到觀音客運站，隨後與同學搭乘客運離去，並在濱海路大潭段的公車站下車，員警隨即前往該路段及周邊巷弄來回搜尋，總算在一處住家門口發現黃童的腳踏車。

員警請屋主開門後，果然順利尋獲黃童，並通知黃童家屬前來接人，經了解黃童個性較孤僻，當天臨時想借住同學家卻沒向家人告知，才讓家人擔心不已，所幸僅是虛驚一場。