民進黨副秘書長林飛帆呼籲大家要給李俊俋最大支持，用選票給李俊俋溫暖，用這場選舉成為民進黨反省改過最大動力。（李俊俋競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

前民進黨主席卓榮泰強調民進黨需要止血、需要一劑強心針，這支針就是嘉義市長選舉。（李俊俋競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠今晚舉辦「攜手同心．幸福嘉義」千人造勢，請到黨籍縣市長站台，民進黨嘉義市長候選人李俊俋也在九華山地藏庵辦「為嘉投票，翻轉嘉義」造勢，兩陣營隔空較勁，李陣營以世足賽比喻市長選舉是延長賽、PK賽，訴求出門投票就會贏，前民進黨主席卓榮泰強調民進黨需要止血、需要一劑強心針，這支針就是嘉義市長選舉，期待支持者讓民進黨再站起來。

李俊俋陣營今晚先由各地市議員當選人輪番上台，賣力向民眾推銷李俊俋，也批黃敏惠做13年實在太久了，就像煎魚煎太久，不翻面就會燒焦，批嘉義市沒改變、持續停滯，也說黃敏惠陣營都說她穩贏，形容嘉義市長就像世足延長賽，強隊PK也會輸，選舉沒有穩的，呼籲大家出來投票，守住台灣的民主。

李俊俋說，嘉義市要大翻新，最快的方法就是換個新市長，說嘉義市長選舉非常重要，全國都在看，拜託大家給他一個機會，給民進黨一個機會，還說民進黨是人民的小孩，可以教訓他，但不能踹死他，要給他一些力氣，重新再站起來，所以12月18日要用選票，讓他用4年拚13年。

民進黨副秘書長林飛帆說，民眾會坐在這裡就是對民進黨還有期待，相信11月26日很多人看到選舉結果跟他一樣感到失望和不捨，但民進黨也曾經歷挫敗，嘉義市長這一戰對台灣很重要，且對手不只有國內，還有國外，對方在看民進黨11月26日後的氣勢如何，要看民進黨支持者是不是失去信心，呼籲大家要給李俊俋最大支持，用選票給李俊俋溫暖，用這場選舉成為民進黨反省改過最大動力，讓李俊俋帶著停滯13年的嘉義市繼續前進，也給台灣一股前進的力量。

卓榮泰說，人民中央執政權給民進黨，但縣市長選舉沒給民進黨代表他們是失望的，強調民進黨要更加謙虛、誠懇，讓人民信任民進黨的政策和人才，嘉義市長選舉就是強心針，如果再挫敗，回去要蓋棉被哭3天，說世足賽強隊也會滑鐵盧，對手相信她會上，偏偏不給她，重申民進黨需要這場選舉，嘉義市更需要這場選舉，呼籲支持踴躍出來投票，讓嘉義市翻新。