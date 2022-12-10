根據《美麗島電子報》針對「希望誰擔任下一屆總統」所做的最新民調，副總統賴清德為34.3％、新北市長侯友宜33.8％、台北市長柯文哲13.5％。從政黨支持度來看，侯友宜獲得62.9％國民黨人支持，賴清德則得到81.1％民進黨人支持。媒體人吳子嘉認為，侯友宜有拚面，因為他若能拿到國民黨8成的支持，就會贏。

吳子嘉今(10日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，侯友宜只拿到國民黨人支持度62.9％，賴清德可拿到81.1％民進黨人支持，兩個差了18個百分點。若柯文哲出來選，侯友宜只拿到國民黨62.9％，也拿不滿。但如果侯友宜能拿到國民黨人8成的支持，侯友宜就會贏。

吳子嘉認為，侯友宜拿不到全部國民黨的票，可能國民黨有一部分的人支持柯文哲。反過來講，民進黨非常團結，賴清德拿到81.1％，而且可能會更高，選到最後，可能拿到9成以上。不過，侯友宜有拚面的原因，則是他若得到國民黨全面支持，就有機會贏。

吳子嘉並指出，從政黨支持度來看，有點像今年台北市長選舉放大版，最後結果一定是藍綠對決。