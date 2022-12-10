澎湃新聞10日報導，據最新正式發布的《中國器官移植發發展報告（2021）》統計，中國大陸去年完成民眾逝世後器官捐贈5272例。

據了解，《中國器官移植發發展報告》在大陸國家衛生健康委領導下，由中國器官移植發展基金會組織編寫。該報告自2019年起已連續出版三年，成為中國器官移植權威數據來源，也是向國內外展示中國器官捐獻與移植發展成就的官方數據。

《中國器官移植發發展報告（2021）》由人民衛生出版社出版，內容包括中國人體器官獲取、中國人體器官分配與共用、中國肝臟移植、中國腎臟移植、中國心臟移植、中國肺臟移植、中國器官移植技術進展與創新7部分內容組成。

報告中顯示，2021年，中國完成公民逝世後器官捐獻5272例、器官移植手術1萬9326例；每百萬人口器官捐獻率（PMP）從2015年的2.01上升至2021年的3.73。其中「技術進展與創新」章節闡述了「離體裁剪供肝右後葉肝臟移植術」等十餘項新技術，顯示中國的器官移植臨床技術與科研能力已居國際前列。