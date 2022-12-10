企排18年10日最終戰由愛山林出戰極速超跑，本場比賽極速超跑Carla的重砲讓小學妹們難以抵擋，加上愛山林初期找不到有效突破極速超跑前排的攔網，超跑迅速取得兩局的領先，但愛山林小將們並未放棄，第三局急起直追，但仍無力回天，終場超跑就以25比15、25比18、21比25、25比14拿下比賽勝利，愛山林吞下開季7連敗。

首局極速超跑Carla與蔡幼群大開殺戒，無論是吊球還是重扣，讓愛山林的小學妹們難以抵擋，加上愛山林的攻勢無法有效帶給超跑足夠的威脅，雖然廖嘉安、吳沛緹與李子嫣等人偶有佳作，但還是無法抵擋住超跑學姐們多變且猛烈的攻勢，極速超跑先馳得點。

第二局愛山林修正首局攻擊的狀況，用刁鑽的攻擊與發球直接得分，開局取得4比0的領先，極速超跑立刻喊出暫停。暫停回來，蔡幼群與江思萳帶頭追分，隨後雙方兩隊一路糾纏至16比16平手，此時Carla 有如神助，攔網攻擊皆能有效得手，幫助球隊迅速拉開比數，極速超跑就以25比18拿下次局。

進入關鍵第三局，極速超跑葉軒岑先馳得點，隨後極速超跑連續成功抵擋愛山林的攻勢，加上 Aleoscar 的攻擊得手，極速超跑取得3分領先。此時愛山林吳沛緹再次扮演英雄，攻擊得手帶動球隊氣勢將比賽追平，未料愛山林發生失誤送分，將3分優勢還給了對手，教練也喊出暫停調整。暫停回來極速超跑靠著Carla的發球拉開比數，不過愛山林發揮不服輸的精神，靠著胡宸穎與洪詩涵的攻擊追平比數，愛山林一鼓作氣，張洵瑞、洪詩涵兩人將分差再拉開，愛山林總算要回一局。

第四局愛山林掌握極速超跑失誤的機會，加上洪詩涵的攻擊得手，開局取得小幅領先，未料愛山林此時接連攻擊出界斷送優勢，極速超跑Carla火上加油將差距擴大到9分，終場極速超跑就以25比14拿下比賽勝利。